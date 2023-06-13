Москва 13 июня 2023, 14:55 Москвичей пригласили на фестиваль «Ретрорейс» Дептранс Москвы: фестиваль «Ретрорейс» пройдет на Воробьевых горах 9 июля Фото: freepik.com

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Столичный музей транспорта 9 июля проведет на Воробьевых горах второй ежегодный городской фестиваль «Ретрорейс», сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Мероприятие приурочено ко Дню Московского транспорта. Посетители смогут увидеть на фестивале автомобили полувековой давности.

Под открытым небом можно будет увидеть городской транспорт и автомобили 70-80-х годов. Максим Ликсутов Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Также жителям столицы представят выставку экспонатов музея, на которой покажут ЗиЛ-158, тротуароуборочную машину «ТУМ-975», с помощью которой приводили в порядок столичные улицы и дворы до конца 1970-х годов, и другие автомобили. Помимо этого, можно будет ознакомиться с техникой автоклубов, реставрационных мастерских, частных коллекционеров и музеев-партнеров.

День Московского транспорта отмечается в столице седьмой год по указу мэра Сергея Собянина. Желающим стать участниками фестиваля необходимо зарегистрироваться на сайте музея.

Ранее москвичам рассказали, что Международный джазовый фестиваль пройдет в столице с 19 по 25 июня.