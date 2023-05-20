Москва 20 мая 2023, 12:49 Турникеты в метро Москвы полностью оснастили тактильными надписями для слабовидящих Турникеты столичного метро оборудовали шрифтом Брайля для слабовидящих пассажиров Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичную подземку адаптировали под незрячих людей, разместив на всех турникетах тактильные надписи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Московском метрополитене на все турникеты нанесли указатель «Вход» шрифтом Брайля для удобства пассажиров с отсутствием зрения. На колоннах экстренного вызова метро и МЦК тоже разместили тактильные надписи.

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Сегодня в метро курсируют более четырех тысяч современных вагонов, в которых есть тональная и световая сигнализации о закрытии дверей. Более чем на 50 станциях метро добавили света. Также для незрячих граждан организовали сопровождение сотрудниками Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

«Они рядом на протяжении всего маршрута — и в метро, и в наземном транспорте», — отметил мэр.

За девять лет в метро сотрудники ЦОМП и Российской школы подготовки собак-проводников ВОС воспитали 290 собак-поводырей, в этом году планируют обучить еще 60. Сотрудники ЦОМП работают также по заявкам на Северном и Южном речных вокзалах.

Составы Мосгортранса адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров. Кнопки открытия дверей оснащены шрифтом Брайля. Функционирует служба «Социальное такси» Мосгортранса. Получить услугу можно после регистрации.

Ранее власти рассказали, что два десятка платформ для маломобильных граждан оборудуют в домах в ЮВАО столицы в 2023 году.