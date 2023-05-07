Москва 07 мая 2023, 16:23 Больше 20 платформ для инвалидов установят в домах на юго-востоке Москвы Два десятка платформ для маломобильных граждан оборудуют в домах в ЮВАО столицы в 2023 год РИА «Новости»

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Многоэтажки на юго-востоке столицы начали адаптировать под жильцов с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на замглавы департамента капитального ремонта Михаила Лачинова.

По заявкам москвичей в этом году в подъездах жилых домов планируют установить 22 подъемные платформы для маломобильных граждан.

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В частности, в Марьино оборудуют семь наклонных и три вертикальных подъемника. В Выхино-Жулебине разместят две наклонные и столько же вертикальных конструкций.

В Люблине и Лефортове появятся по одной наклонной платформе, еще две наклонные платформы — в Капотне.

В Печатниках специалисты смонтируют три наклонных и один вертикальный подъемник.

В этом году в ЮВАО уже оборудовали три платформы в Печатниках, две в Выхино-Жулебине и одну в Лефортове.

«Кроме того, специалисты уже приступили к монтажу трех платформ в Марьине (вертикальные)», — отметил Лачинов.