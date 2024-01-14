Москва 14 января 2024, 14:14 Туфли, кожаный сапог и лапти XVIII–XIX веков отреставрировали в Москве Мэрия Москвы: реставраторы восстановили найденную в 2022-м обувь XVIII–XIX веков Freepik

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В Москве реставраторам удалось восстановить обувь XVIII–XIX веков, которую нашли археологи на Дербеневской улице в 2022 году. Кожевенные изделия воссоздали более чем за 12 месяцев, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Найти целую обувь достаточно сложно: когда она изнашивалась, ее пускали на заплатки для вторичного использования. Поэтому даже обнаружить обрезки — это большое везение. Причем только редкие в этом деле специалисты — реставраторы по коже могут вычленить из всего вороха детали одной пары», — отметил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

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Специалисты потратили больше года, чтобы восстановить туфли, кожаный сапог, ботинок и лапти из ссохшихся разрозненных лоскутов. Столько времени потребовалось на реставрацию расчистки каждого элемента обуви и сборки фрагментов, относящихся к одной форме.

Затем детали размягчили полиэтиленгликолем и оформили в композиции. Мастера для каждого участка находили уникальный способ исправления деформации. В итоге все усилия были оправданы — старинную обувь успешно восстановили.

В центре Москвы на Большой Татарской улице археологи во время раскопок также обнаружили элементы посуды из фарфора. Найденные предметы датируются XVIII–XIX веками.