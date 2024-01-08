Москва 08 января 2024, 08:54 Уникальную находку обнаружили археологи в центре Москвы Собянин: в Москве археологи нашли фрагменты фарфоровой посуды XVIII–XIX веков Freepik

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В центре Москвы на Большой Татарской улице археологи во время раскопок обнаружили элементы посуды из фарфора. Найденные предметы датируются XVIII–XIX веками, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Благодаря находкам можно представить, как накрывали праздничный стол жители Замоскворечья больше 150 лет назад», — отметил он.

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Глава города уточнил, что реставраторам удалось воссоздать внушительную коллекцию чайного и столового фарфора из найденных фрагментов.

Раскопки провели на месте бывшей Татарской слободы, в которой жили выходцы из Золотой Орды и поволжских татарских княжеств. Первые завозы фарфора в Москву историки также связывают с Золотой Ордой.

Собянин добавил, что среди найденных элементов — изделия и небольших заводов Российской империи, и известных — Кузнецовского и братьев Корниловых, фабрики Гарднера. Также есть куски китайского фарфора начала XVIII века.

Археологи также передадут в фонд Музея Москвы клад серебряных монет. Ценную находку обнаружили в 2022 году во время раскопок в районе Китай-города.