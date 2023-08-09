Москва 09 августа 2023, 12:32 Цифровой рубль протестируют в московской подземке Глава дептранса Москвы Ликсутов: в столичном метрополитене опробуют цифровой рубль РИА «Новости»

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В столичном метро будут испытывать цифровые рубли. Сначала ими смогут расплатиться только работники подземки, которые стали участниками эксперимента, сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Этот проект мы реализуем вместе с Банком России и ВТБ. На первом этапе воспользоваться оплатой цифровыми рублями смогут сотрудники, которые входят в фокус-группу», — уточнил он.

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Ликсутов добавил, что московское метро по традиции выступит тестовой площадкой для инновационных решений. Испытание начнут с продаж за цифровые рубли сувенирных карт «Тройка» и карт‎ с балансом билета «Кошелек».

По словам главы дептранса, если пилотный проект пройдет удачно, то в перспективе цифровой рубль введут и на других видах городского транспорта.

Ранее Банк России утвердил тарифы с цифровым рублем для граждан и юрлиц. Переводы и платежи для физических лиц будут бесплатными, а для компаний ЖКХ комиссия составит 0,2%.