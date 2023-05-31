Москва 31 мая 2023, 09:27 Центр национальных конных традиций на ВДНХ откроет летний сезон Летний сезон Центра национальных конных традиций откроют на ВДНХ в Москве Фото: freepik.com

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В первые дни июня Центр национальных конных традиций на ВДНХ представит показательные выступления. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичей и гостей столицы пригласили 3 и 4 июня на открытие летнего сезона Центра национальных конных традиций на ВДНХ. Вход на мероприятие свободный.

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«На историческом выводном кругу выступят лучшие коллективы и команды в разных видах конного спорта. Всего — более 50 спортсменов», — рассказали в пресс-службе мэрии.

В субботу с 13:00 до 17:00 гостям представят программу «О спорт, ты — мир!». Зрители увидят показательные выступления в дисциплинах Олимпийских игр, среди которых конкур, выездка, троеборье, вольтижировка и драйвинг.

В воскресенье с 13:00 до 17:00 состоится программа «Дружба народов!». Посетителям расскажут о конных традициях и продемонстрируют мастерство всадников Кремлевской школы верховой езды. Команда покажет эффектные элементы джигитовки.

К новому сезону на выводном кругу возвели большой трибунный комплекс на две тысячи зрителей. Летом в Центре национальных конных традиций проведут спортивные соревнования всероссийского и международного уровня, откроют показательные тренировки всадников, театрализованные конные представления, выводку лошадей национальных пород, шоу-программы, выставки, экскурсии, а также профильные семинары и конференции.

Ранее горожанам рассказали, что выставку «Машинки и механизмы счастливого детства» откроют 2 июня на ВДНХ.