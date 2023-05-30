Москва 30 мая 2023, 20:10 Выставка «Машинки и механизмы счастливого детства» пройдет на ВДНХ Выставку «Машинки и механизмы счастливого детства» откроют 2 июня на ВДНХ Фото: freepik.com

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Музей Гаража особого назначения ФСО на ВДНХ в ближайшие дни проведет выставку «Машинки и механизмы счастливого детства». Об этом сообщили на сайте информационного центра правительства Москвы.

В павильоне № 53 на ВДНХ с 2 июня по 6 августа москвичи и гости столицы смогут посетить выставку «Машинки и механизмы счастливого детства». Гостям покажут коллекцию из десятков педальных машинок, дизайнерские проекты и несколько сотен технических игрушек.

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«Представленный тематический диапазон экспонатов новой выставки широк — от „коня педального“ до „педальной ракеты“», — рассказали в пресс-службе музея.

Экспозиция включает в себя все серии «Москвичей», а также более редкие модели «Нева», «Малыш», «Стрела», уникальные ГАЗ-А и ЗИС.

«На этой выставке каждый увидит и найдет что-то свое. Ностальгия — для посетителей в возрасте, интерес — для молодых людей», — отметил директор по музейно-выставочной деятельности Музея ГОНа Илья Сорокин.

Кроме того, на стенах выставочной площадки музея разместят большую коллекцию уникальных фотоснимков с детскими автомобилями. Витрины займут маленькие заводные машинки и мотоциклы, межпланетные ракеты, аэропланы и роботы.

Ранее стало известно, что Музей Победы в июне проведет пять бесплатных кинопоказов.