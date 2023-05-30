30 мая 2023, 20:10
Выставка «Машинки и механизмы счастливого детства» пройдет на ВДНХ
Выставку «Машинки и механизмы счастливого детства» откроют 2 июня на ВДНХ
Музей Гаража особого назначения ФСО на ВДНХ в ближайшие дни проведет выставку «Машинки и механизмы счастливого детства». Об этом сообщили на сайте информационного центра правительства Москвы.
В павильоне № 53 на ВДНХ с 2 июня по 6 августа москвичи и гости столицы смогут посетить выставку «Машинки и механизмы счастливого детства». Гостям покажут коллекцию из десятков педальных машинок, дизайнерские проекты и несколько сотен технических игрушек.
Реклама
«Представленный тематический диапазон экспонатов новой выставки широк — от „коня педального“ до „педальной ракеты“», — рассказали в пресс-службе музея.
Экспозиция включает в себя все серии «Москвичей», а также более редкие модели «Нева», «Малыш», «Стрела», уникальные ГАЗ-А и ЗИС.
«На этой выставке каждый увидит и найдет что-то свое. Ностальгия — для посетителей в возрасте, интерес — для молодых людей», — отметил директор по музейно-выставочной деятельности Музея ГОНа Илья Сорокин.
Кроме того, на стенах выставочной площадки музея разместят большую коллекцию уникальных фотоснимков с детскими автомобилями. Витрины займут маленькие заводные машинки и мотоциклы, межпланетные ракеты, аэропланы и роботы.
Ранее стало известно, что Музей Победы в июне проведет пять бесплатных кинопоказов.
Выставки
Дети
Москва 2023
Реклама
Реклама