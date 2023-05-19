Москва 19 мая 2023, 19:38 Центр компетенций по беспилотным системам откроют в парке «Руднево» Заммэра Москвы Ефимов: центр компетенций по беспилотным системам откроют в парке «Руднево» Сайт мэра и правительства Москвы

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Деятельность центра компетенций по беспилотным системам в парке «Руднево» нацелена на развитие производства продуктов в области БАС, а также на продвижение инновационных научно-исследовательских разработок. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Сегодня в индустриальном парке „Руднево“ формируется кластер новой отрасли беспилотных авиационных систем и уже запущено производство гражданских беспилотников. Для развития передовых технологий в апреле этого года между ОЭЗ „Технополис Москва“, Правительством Москвы и Бауманским университетом подписан договор об открытии на территории парка „Руднево“ центра компетенций „Беспилотные авиационные системы“ МГТУ имени Н. Э. Баумана», — рассказал Ефимов.

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В центре компетенций «БАС» научные подразделения вуза будут взаимодействовать с организациями, представляющими беспилотные системы. Там планируют готовить предложения по разработке программы научно-технического развития отрасли, определять приоритетные технологии и технические решения, проводить исследования и испытания, собирать и обрабатывать актуальные сведения, анализировать международную и российскую нормативную практику.

Благодаря новому кластеру появится возможность повысить уровень конкурентоспособности российских БПЛА и снизить зависимость от импорта критических технологий.

Ранее на международной выставке в Москве представили «Беспилотник-дрононосец».