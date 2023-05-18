Армия 18 мая 2023, 20:27 «Беспилотник-дрононосец» представили на международной выставке в Москве Беспилотник самолетного типа «Адмирал» показали на международной выставке в Москве

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На международной выставке HeliRussia в Москве показали охранный БПЛА, который может доставлять на себе боевые FPV-дроны. Об этом представитель компании «Связь Спецзащита» Дмитрий Зубарев сообщил ТАСС.

Сейчас в зоне специальной военной операции на Украине применяют около десяти беспилотников «Адмирал» для охраны участка площадью до 20 квадратных километров.

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С помощью аппарата можно перевозить до пяти килограммов полезной нагрузки. Разработчики планировали, чтобы «Адмирал» сбрасывал боевые FPV-дроны и они летели дальше в зависимости от своей задачи.

«Пока это все надо проверять, обкатывать, но мы потихоньку идем к тому, чтобы „Адмирал“ не просто так летал и наблюдал, а при необходимости мог пресечь действия диверсионно-разведывательной группы противника и сбросить вот такой „подарочек“, — заявил Зубарев.

По его словам, практика показала, что беспилотники самолетного типа не подходят для разведки из-за сильного теплового следа. В перспективе эту модель БПЛА хотят использовать вместе с системой технического зрения SkyViews, которая автоматически подсвечивает цели.

Инновационную систему технического зрения, распознающую цели, компания постоянно обучает и тестирует, добавил сотрудник «Связи спецзащиты».

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