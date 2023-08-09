Москва 09 августа 2023, 15:13 Центр фигурного катания на юго-западе Москвы достроят раньше срока Мэр Москвы Собянин: центр фигурного катания Тутберидзе в Ясеневе достроят к сентябрю Сайт мэра и правительства Москвы

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В Ясеневе продолжают строительство центра фигурного катания Этери Тутберидзе. Работы планируют завершить к сентябрю. Это на пять месяцев раньше срока, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Концепцию и технические нюансы центра площадью порядка 21 тысячи квадратных метров разрабатывали лучшие специалисты вместе с Этери Георгиевной. Сделали все, чтобы спортсменам было максимально комфортно тренироваться», — подчеркнул он.

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В здании обустроят соревновательную ледовую арену на 500 мест, десять хореографических залов, два тренажерных зала и даже реабилитационный блок с зоной для водных процедур.

Кроме этого, здесь построят тренировочную арену, отдельный зал акробатики и многое другое. Лед при необходимости можно будет переоборудовать под хоккейное поле.

Территорию вокруг центра благоустроят. Там появится сквер с озелененными пешеходными дорожками и скамейками для отдыха.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что ремонт в Ледовом дворце «Крылатское» также завершат в сентябре.