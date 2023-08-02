Москва 02 августа 2023, 14:39 Ремонт в ледовом дворце «Крылатское» в Москве завершат в сентябре Заммэра Москвы Бирюков: ремонт в ледовом дворце «Крылатское» завершат в сентябре Сайт мэра и правительства Москвы

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Восстановительный ремонт в ледовом дворце «Крылатское» доделают к сентябрю. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что в период пандемии дворец использовали как госпиталь. Теперь здание вновь начнет работать в качестве спортивной арены.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации работа медучреждения прекращена и принято решение восстановить прежний функционал здания. Петр Бирюков

Здесь реконструируют ледовое поле общей площадью 10 тысяч квадратных метров, которое демонтировали ранее. Бетонное основание уже очистили и покрыли грунтовкой, а после нанесли специальное матовое полиуретановое покрытие. В настоящее время специалисты начали перекладку труб для намораживания льда, чтобы полностью восстановить ледовую поверхность.

Также здесь установят новые наружные двери, оконные блоки и системы освещения, включая 500 энергосберегающих светильников. Территорию вокруг комплекса благоустроят, разобьют газон, заменят асфальт и откроют детские площадки.

После ремонта ледовый дворец «Крылатское» сможет снова принимать спортивные мероприятия, хоккейные матчи, концерты и выставки.

Ранее жителям столицы сообщили, что десятый корпус Боткинской больницы отреставрируют в Москве. Работы полностью завершат в следующем году.