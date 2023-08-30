30 августа 2023, 17:23
Царицыно, ВДНХ, «Зарядье»: москвичи выбрали любимые места для летнего городского отдыха
Жители Москвы назвали ВДНХ и «Лужники» любимыми местами для летнего отдыха
Жители Москвы на портале «Активный гражданин» выбрали лучшие столичные места для летнего отдыха. Как рассказали на сайте мэра города, среди более сотни разных локаций москвичи назвали лучшие сразу в нескольких категориях.
Среди номинаций были лучшие места для отдыха с детьми, для активного отдыха, для прогулок, для отдыха в жару и для любителей истории. В первой категории большинство выбрали Государственный Дарвиновский музей. Однако в музейной категории победил музей-заповедник «Царицыно».
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Лучшая детская площадка, по мнению жителей, находится на ВДНХ — это постранство «Космос», где можно поиграть с моделями космических аппаратов.
ВДНХ также забрал номинации за лучшую велосипедную зону и пункты проката спортивного инвентаря. Кроме того, москвичи признали фонтан «Дружба народов» самым красивым.
Любители экстрима отдали пальму первенства «Лужникам». Жители Москвы полюбили прогулки по крыше Большой спортивной арены, веревочный парк и скалодром. Лучшее место для отдыха в жару тоже оказалось на территории комплекса. Им стал открытый бассейн.
Самые живописные виды открываются в столице, по мнению ее жителей, с Воробьевых гор, а лучшим маршрутом для прогулок в городе считают Крымскую набережную и парящий мост парка «Зарядье».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как власти благоустроили территорию вокруг Кировоградских прудов, превратив ее в крупную зону отдыха.
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