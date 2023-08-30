Москва 30 августа 2023, 17:23 Царицыно, ВДНХ, «Зарядье»: москвичи выбрали любимые места для летнего городского отдыха Жители Москвы назвали ВДНХ и «Лужники» любимыми местами для летнего отдыха Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители Москвы на портале «Активный гражданин» выбрали лучшие столичные места для летнего отдыха. Как рассказали на сайте мэра города, среди более сотни разных локаций москвичи назвали лучшие сразу в нескольких категориях.

Среди номинаций были лучшие места для отдыха с детьми, для активного отдыха, для прогулок, для отдыха в жару и для любителей истории. В первой категории большинство выбрали Государственный Дарвиновский музей. Однако в музейной категории победил музей-заповедник «Царицыно».

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Лучшая детская площадка, по мнению жителей, находится на ВДНХ — это постранство «Космос», где можно поиграть с моделями космических аппаратов.

ВДНХ также забрал номинации за лучшую велосипедную зону и пункты проката спортивного инвентаря. Кроме того, москвичи признали фонтан «Дружба народов» самым красивым.

Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

Любители экстрима отдали пальму первенства «Лужникам». Жители Москвы полюбили прогулки по крыше Большой спортивной арены, веревочный парк и скалодром. Лучшее место для отдыха в жару тоже оказалось на территории комплекса. Им стал открытый бассейн.

Самые живописные виды открываются в столице, по мнению ее жителей, с Воробьевых гор, а лучшим маршрутом для прогулок в городе считают Крымскую набережную и парящий мост парка «Зарядье».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как власти благоустроили территорию вокруг Кировоградских прудов, превратив ее в крупную зону отдыха.