Москва 28 августа 2023, 19:18 Кировоградские пруды стали одним из любимых мест отдыха москвичей Мэр Собянин рассказал о преображении территории вокруг Кировоградских прудов Сайт мэра и правительства Москвы

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Детские площадки, качели, прогулочные дорожки, спортивные зоны — парковая зона вокруг ранее реконструированных Кировоградских прудов преобразилась до неузнаваемости. О ходе работ и влиянии благоустройства на городскую среду рассказал на сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Как подчеркнул глава города, жители района Чертаново Центральное оценили появление такой многофункциональной зоны отдыха для всех возрастов в шаговой доступности.

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«Для самых маленьких сделали горки, карусели, песочницы и развивающие панели, для ребят постарше — зиплайн, игровые корабли и мини-скалодромы. Любители активного отдыха могут заниматься волейболом, кроссфитом, настольным теннисом, паркуром. Есть специальная площадка для горожан старшего поколения», — рассказал Собянин.

Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

Также на берегах Верхнего и Среднего прудов установили целых три пирса, а у прогулочной зоны поставили пользующиеся отдельной любовью горожан подвесные качели.

Гулять вечером у Кировоградских прудов стало гораздо безопаснее: кроме системы современного освещения, там установили камеры видеонаблюдения, а также кнопки срочного вызова экстренных служб.

Ранее глава города рассказал, как в столице работают над программой озеленения.