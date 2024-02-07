Москва 07 февраля 2024, 12:06 Три зенитных фонаря воссоздали в Московском дворце пионеров Реставрация трех зенитных фонарей завершилась в Московском дворце пионеров РИА «Новости»

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В Московском дворце пионеров, расположенном на Воробьевых горах, восстановили три зенитных фонаря. Об этом сообщил столичный департамент капитального ремонта.

Перед началом реставрационных работ зимний сад здания украшали световые купола искаженной формы, с неоригинальной расстекловкой. Во время ремонта в 1980-е годы стекло в них убрали и поставили вместо него пластиковые элементы.

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Зенитные фонари диаметром в восемь метров проектировались как элементы, создающие в зимнем саду главного корпуса эффект присутствия под открытым небом.

«По задумке авторов, они должны наполнять пространство естественным светом, поэтому в процессе работ их полностью заменили», — рассказали в пресс-службе департамента.

Специалисты опирались на архивные данные и оригинальные чертежи, чтобы вернуть купола к их историческому виду. Над установкой каждого из трех куполов работала команда из 20 профессионалов.

Ранее фонд капремонта Москвы отреставрировал более 20 домов, где жили поэты и писатели — Исаковский, Есенин и другие.