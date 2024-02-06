Москва 06 февраля 2024, 16:33 Более 20 домов поэтов и писателей восстановили в Москве Фонд капремонта Москвы отреставрировал более 20 домов, где жили поэты и писатели РИА «Новости»

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С 2015 года в Москве отреставрировали свыше 20 многоквартирных домов, которые связывают с жизнью и деятельностью известных литераторов. Об этом сообщил Фонд капитального ремонта столицы.

Например, специалисты отремонтировали здание по адресу Большая Бронная, дом 2/6. Оно известно благодаря советскому поэту и писателю Михаилу Исаковскому. Его песни «Катюша», «Ой, цветет калина» и «В лесу прифронтовом» с годами стали всенародными хитами. Исаковский прожил на Большой Бронной, в доме 2/6, с 1970 по 1973 год. Это шестнадцатиэтажное здание, воздвигнутое в 1968 году по уникальному архитектурному проекту.

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Также реставрация затронула дом № 3 в 2-м Павловском переулке, который ассоциируется с именем великого русского поэта Сергея Есенина. С 1914 по 1915 год поэт жил здесь в двух арендованных комнатах со своей супругой Анной Изрядновой.

Работники Фонда капремонта восстанавливали в зданиях фасады и инженерные системы, приводя дома в первоначальный вид.

Также в столице согласовали проект реставрации водоемной башни XIX века. Ремонтировать объект культурного наследия будет инвестор.