Москва 23 февраля 2024, 15:52 Три офисных комплекса на 11 тысяч рабочих мест появятся в СЗАО и ЮАО Москвы Собянин заявил о строительстве трех офисных зданий на северо-западе и юге Москвы Freepik

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В Москве согласовали проекты на возведение трех офисных комплексов по программе создания мест приложения труда. Объекты построят за счет инвесторов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что многофункциональные деловые здания появятся в районе Хорошево-Мневники в пешей доступности от станции МЦК «Зорге».

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В Нагатинском Затоне рядом с Южным речным вокзалом построят офисный центр.

В общей сложности в трех комплексах смогут трудоустроиться около 11 тысяч человек.

Глава города отметил, что программа позволяет комплексно застраивать новые районы и находить местным жителям работу возле дома.

Заявки от застройщиков на получение специального статуса принимают на Инвестиционном портале Москвы.

В деловом центре «Москва-Сити» также планируют построить два офисных корпуса в 2025 году. Благодаря этому получится создать больше 14 тысяч рабочих мест.