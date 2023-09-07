Москва 07 сентября 2023, 18:06 Три новые станции на Люблинско-Дмитровской линии метро открыли в Москве Собянин открыл станции «Физтех», «Лианозово» и «Яхромская» салатовой ветки метро Сайт мэра и правительства Москвы

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В четверг состоялось открытие станций «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро при участии мэра столицы Сергея Собянина. Он вместе с метростроителями проехал от станции «Лианозово» до станции «Физтех», сообщило агентство «Москва».

«Люблинско-Дмитровская линия метро стала почти в два раза больше. Всего 43 километра, больше 20 станций. И сегодня запускаем на северном участке на этой линии еще три новых станции метро», — отметил глава города.

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По словам мэра, благодаря новым станциям у жителей района Северный улучшится транспортная доступность.

Теперь на участке «Селигерская» — «Физтех» на Люблинско-Дмитровской ветке метро работает 26 станций. Линия стала второй по протяженности среди радиальных на Московском метрополитене после Арбатско-Покровской. В будущем между станциями метро «Кожуховская» и «Печатники» планируют возвести 27-ю станцию — «Южный порт».

Ранее станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» открыли в Москве. Таким образом, метро впервые в России достигло воздушной гавани.