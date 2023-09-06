06 сентября 2023, 14:31
Станции метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» открыли в Москве
Мэр Москвы Собянин открыл станции метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково»
Станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии московского метро торжественно открыли в столице. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
Станции метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» открыты! <…> Сотням тысяч людей теперь будет удобнее добираться до работы и дома, они смогут экономить на дороге до часа в день.
Сергей Собянин
Он уточнил, что метро впервые в России достигло воздушной гавани. Кроме того, станцию полностью интегрировали в аэропорт.
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По словам мэра, теперь путь от аэропорта Внуково до центра столицы стал экономичным и комфортным, а транзитным пассажирам стало легче перемещаться между аэропортами. Он отметил, что новые станции улучшат транспортную доступность для жителей района Внуково в целом.
Через подземный переход на станции открыли выходы в Терминал А и подземный терминал Аэроэкспресса, а также к привокзальной площади и 1-й Рейсовой улице.
Собянин добавил, что открытие новых станций разгрузит прилегающие Киевское и Боровское шоссе, а также станции «Рассказовка» Солнцевской линии и «Саларьево» Сокольнической линии метро.
Ранее указатели Солнцевской линии обновили к открытию двух новых станций метро.
Метро
Аэропорт Внуково
Сергей Собянин
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