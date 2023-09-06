Транспорт 06 сентября 2023, 14:31 Станции метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» открыли в Москве Мэр Москвы Собянин открыл станции метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии московского метро торжественно открыли в столице. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Станции метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» открыты! <…> Сотням тысяч людей теперь будет удобнее добираться до работы и дома, они смогут экономить на дороге до часа в день. Сергей Собянин

Он уточнил, что метро впервые в России достигло воздушной гавани. Кроме того, станцию полностью интегрировали в аэропорт.

Реклама

По словам мэра, теперь путь от аэропорта Внуково до центра столицы стал экономичным и комфортным, а транзитным пассажирам стало легче перемещаться между аэропортами. Он отметил, что новые станции улучшат транспортную доступность для жителей района Внуково в целом.

Через подземный переход на станции открыли выходы в Терминал А и подземный терминал Аэроэкспресса, а также к привокзальной площади и 1-й Рейсовой улице.

Собянин добавил, что открытие новых станций разгрузит прилегающие Киевское и Боровское шоссе, а также станции «Рассказовка» Солнцевской линии и «Саларьево» Сокольнической линии метро.

Ранее указатели Солнцевской линии обновили к открытию двух новых станций метро.