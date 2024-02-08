Москва 08 февраля 2024, 15:21 Три дома знаменитых ученых капитально отремонтировали в Москве Три связанных с именами ученых дома капитально отремонтировали в Москве Freepik

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В Москве полностью отремонтировали три здания, в которых раньше жили знаменитые ученые. С момента запуска программы капремонта восстановили свыше 30 таких домов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В частности, в Лялином переулке обновили дом 1896 года постройки. В нем в свое время проживал российский и советский биолог и зоолог, академик Академии наук СССР Владимир Соколов. Он принимал участие в телевизионной программе «В мире животных», читал лекции в обществе «Знание», а также внес свой вклад в создание Красной книги СССР.

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Капитальный ремонт также охватил здание 1939 года постройки на Фрунзенской набережной, где проживал физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор Евгений Велихов. Он занимал должность вице-президента Академии наук СССР и вице-президента Российской академии наук. В 1975 году стал руководителем советской программы разработки управляемых термоядерных реакторов.

Еще один восстановленный дом расположен в Малом Николопесковском переулке. Его жителем был русский и советский ученый доктор психологии, профессор Владимир Экземплярский. Он проводил эксперименты, читал лекции и разрабатывал идеи об организации обучения одаренных детей, а также о психологии памяти и воли. После революции стал заведующим отделением прикладной психологии в психологическом институте при МГУ.

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