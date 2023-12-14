Москва 14 декабря 2023, 17:07 Три дома, построенных по проекту архитектора Ловейко, отремонтировали в Москве Капремонт трех домов, спроектированных архитектором Ловейко, завершили в Москве Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

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В Москве капитально отремонтировали три дома, построенных по проекту архитектора Иосифа Ловейко. Они расположены на Котельнической, Краснопресненской набережных и проспекте Мира, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Все дома построили в индивидуальном стиле. На Котельнической набережной, согласно стандартам советского неоклассицизма, на Краснопресненской — г-образной формы, а на проспекте Мира — как образец советского классицизма.

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«Все работы провели в рамках программы капитального ремонта», — подчеркнул Бирюков.

В зданиях заменили все инженерные системы, отреставрировали фасады, а также провели кровельные работы и привели в порядок входные группы.

Ранее в Москве капитально отремонтировали дом в конструктивистском стиле на улице Расковой. В здании обновили фасад и провели кровельные работы, заменили магистрали инженерные системы, отвечающие за отопление и водоснабжение.