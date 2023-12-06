Москва 06 декабря 2023, 09:34 Дом в конструктивистском стиле капитально отремонтировали в Беговом районе Москвы Ремонт дома в конструктивистском стиле завершили на улице Расковой в Москве РИА «Новости»

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В Беговом районе столицы, на улице Расковой, капитально отремонтировали дом в конструктивистском стиле. В нем обновили все инженерные системы и привели в порядок фасад здания. Об этом сообщило агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу фонда капитального ремонта.

«В 2023 году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в районе Беговой прошли работы по обновлению дома 16/26, корпус 2, на улице Расковой. Этот дом, возведенный в 1932 году на севере столицы, выполнен по индивидуальному проекту в стиле конструктивизм», — рассказали в ведомстве.

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В здании обновили фасад и провели кровельные работы, заменили магистрали инженерные системы, отвечающие за отопление и водоснабжение.

Специалисты также закончили капитальный ремонт дома № 29, который расположен на Русаковской улице в Москве. В этом здании жил советский разведчик Ян Черняк.