Москва 02 июня 2023, 18:54 Транспортно-пересадочный узел «Площадь трех вокзалов» открыли в Москве после реконструкции Мэр Собянин сообщил об открытии ТПУ «Площадь трех вокзалов» в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве начала работать подземная станция «Площадь трех вокзалов», где будет пересадка с МЦД-2 на МЦД-4. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

После масштабных работ по реконструкции 2 июня открыли станцию «Площадь трех вокзалов». Пассажирский павильон объединил три центральных вокзала, две станции метро, станцию МЦД-2 и наземный городской транспорт.

Реклама

«Думаю, это самый сложный проект реконструкции ж/д инфраструктуры за всю историю Москвы. Мы завершили его на полтора года раньше срока», — отметил мэр.

Станцию возвели на месте платформы Каланчевская, достроили вторую платформу и западную часть пассажирского вестибюля. Также обновили старые пути и построили два новых — протяженностью 16,5 километра.

Помимо этого, возвели три железнодорожные эстакады и реконструировали три автомобильных путепровода. Оборудовали шумозащитные экраны вдоль путей и шумозащитные окна в ближайших домах.

Теперь пропускная способность участка увеличилась более чем в два раза. Интервал поездов второго и четвертого диаметров в часы пик составит три минуты. Судя по темпам работ, проект МЦД-4 запустят в этом году, добавил Собянин.

Ранее стало известно, что строительство станции Ольгино для МЦД-4 в Балашихе завершится к сентябрю.