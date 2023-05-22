Москва 22 мая 2023, 16:36 Территорию возле станции московского метро «Лианозово» благоустроят до конца лета 2024 года Заммэра Москвы Бирюков: станцию метро «Лианозово» благоустроят до конца лета 2024 года Сайт мэра и правительства Москвы

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На территории у станции метро «Лианозово» специалисты начали работы по благоустройству. Завершить их планируют до конца лета 2024 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы затронут улицы Доронина и Зональную, участок Псковской улицы, перекресток Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, а также разворот под эстакадой Дмитровского шоссе около Дубнинской улицы», — рассказал он.

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Главной задачей, как и всегда, остается улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий. Кроме того, специалисты установят уличные качели, навесы и лавочки, наладят освещение. Также высадят деревья и цветы, разобьют новый газон и приведут в порядок уже существующий.

У «Лианозово» появятся новые детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием и современными игровыми комплексами.

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