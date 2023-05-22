22 мая 2023, 11:54
Собянин подвел итоги обустройства дворов в Москве по программе реновации
Мэр Москвы Собянин: в столице обустроили 16, 2 млн кв. м дворов по программе реновации
В столице рядом с новостройками обустроили более 600 дворовых и спортивных площадок. О благоустройстве в городе в рамках программы реновации в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«В рамках программы реновации ввели в эксплуатацию 249 новостроек. Всего предусмотрено расселение 5175 домов, в которых проживают около миллиона москвичей», — рассказал он.
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Новое жилье построили в районах Щукино, Лосиноостровский, Очаково-Матвеевское, Люблино, Ростокино и многих других. Рядом с новостройками обустроили дворы и спортивные площадки для отдыха жителей.
Специалисты установили современные игровые комплексы, тренажеры и скамейки для отдыха, провели уличное освещение. На всех площадках уложили безопасное резиновое покрытие.
Во время проведения работ учитывали индивидуальную концепцию дворов и мнение жителей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте второго этапа благоустройства территории у Южного речного вокзала в столице.
Рабочие отремонтируют набережную и обустроят общественную зону перед вокзалом.
Благоустройство
Сергей Собянин
Москва 2023
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