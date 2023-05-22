Москва 22 мая 2023, 11:54 Собянин подвел итоги обустройства дворов в Москве по программе реновации Мэр Москвы Собянин: в столице обустроили 16, 2 млн кв. м дворов по программе реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице рядом с новостройками обустроили более 600 дворовых и спортивных площадок. О благоустройстве в городе в рамках программы реновации в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В рамках программы реновации ввели в эксплуатацию 249 новостроек. Всего предусмотрено расселение 5175 домов, в которых проживают около миллиона москвичей», — рассказал он.

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Новое жилье построили в районах Щукино, Лосиноостровский, Очаково-Матвеевское, Люблино, Ростокино и многих других. Рядом с новостройками обустроили дворы и спортивные площадки для отдыха жителей.

Специалисты установили современные игровые комплексы, тренажеры и скамейки для отдыха, провели уличное освещение. На всех площадках уложили безопасное резиновое покрытие.

Во время проведения работ учитывали индивидуальную концепцию дворов и мнение жителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте второго этапа благоустройства территории у Южного речного вокзала в столице.

Рабочие отремонтируют набережную и обустроят общественную зону перед вокзалом.