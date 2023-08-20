20 августа 2023, 18:28
Территорию вокруг строящихся станций «Яхромская» и «Пыхтино» начали благоустраивать
Мэр Собянин: вокруг станций «Яхромская» и «Пыхтино» начали благоустройство территории
У строящихся станций метро «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии и «Пыхтино» Солнцевской линии начали обустройство прилегающей территории. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В радиусе примерно двух километров вокруг будущих станций метро сейчас заканчивают прокладку дополнительных маршрутов для облегчения досягаемости — как для автомобилистов, так и для пешеходов.
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Дорожная сеть вокруг «Пыхтино» закончена на 70%, вокруг «Яхромской» — на 85%.
«Обеспечим безопасный и удобный проход к вестибюлям станций, в том числе со стороны улицы Летчика Грицевца рядом с „Пыхтино“», — добавил Собянин.
Ранее на двух станциях Большой кольцевой линии и Серпуховско-Тимирязевской линии метро появились три стойки «Живое общение».
Благоустройство
Метро
Сергей Собянин
Москва 2023
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