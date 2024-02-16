Москва 16 февраля 2024, 10:51 Территорию у МЦД-4 «Внуково» благоустроили в Москве Бирюков: пешеходную зону у МЦД-4 «Внуково» благоустроили на западе Москвы РИА «Новости»

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У станции МЦД-4 «Внуково» в Западном административном округе Москвы расширили тротуары и добавили пешеходные переходы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках проекта специалисты создали более удобные пути от жилых комплексов к новой станции.

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«В границы благоустройства вошли участок Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с Полевой улицей, территория поселка Изваринской школы, улицы Григория Александрова, Игоря Ильинского, Любови Орловой, Леонида Утесова и Исаака Дунаевского», — отметил заммэра.

У станции обновили асфальтобетонное покрытие на площади более 7,6 тысячи квадратных метров, установили около 40 новых фонарей и два установочных павильона, провели водоотводную сеть длиной около 240 метров. Также на территории оборудовали парковочные карманы и расширили тротуары.

Кроме того, пространство вокруг озеленили, высадив новые деревья и кустарники, а существующие газоны привели в порядок.

В этом году в Москве благоустроят территории у 34 транспортных объектов. Среди них восемь станций метро, девять станций МЦД и четыре транспортных узла.