15 июля 2023, 13:22
Тематический поезд о моде стран БРИКС запустили в московской подземке
Поезд о моде и культуре стран БРИКС запустили на Сокольнической линии метро в Москве
По Сокольнической ветке метро начал ходить тематический поезд «Мода». Пассажиры вагонов ознакомятся с культурой и стильными тенденциями Бразилии, Индии, ЮАР, Китая и России. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Состав будет курсировать по Сокольнической линии в течение полугода», — уточнил он.
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Вагон, который посвятили России, оформлен в серо-синих тонах, его украсили орепеем — ромбом с зубцами по краям. Этот узор стал символом счастья, богатства и уверенности. В «китайском» вагоне можно наблюдать палитру красных оттенков. В его оформление легли древние китайские прямоугольные орнаменты.
В зеленом вагоне пассажиров ждет знакомство с модной индустрией ЮАР. Он декорирован африканским орнаментом, который стал популярным в последние годы на континенте. Вагон о культуре, традициях и моде Индии окрашен в нежно-голубые цвета, а на стенах нанесены мандалы — геометрические узоры. «Бразильский» вагон оформлен в малиновых цветах. Его стены транслируют информацию о знаменитых дизайнерах и модных показах Бразилии.
Ранее ученые из МГУ научились управлять температурой в метро.
Мода
Метро
Москва 2023
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