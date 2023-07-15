Москва 15 июля 2023, 13:22 Тематический поезд о моде стран БРИКС запустили в московской подземке Поезд о моде и культуре стран БРИКС запустили на Сокольнической линии метро в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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По Сокольнической ветке метро начал ходить тематический поезд «Мода». Пассажиры вагонов ознакомятся с культурой и стильными тенденциями Бразилии, Индии, ЮАР, Китая и России. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Состав будет курсировать по Сокольнической линии в течение полугода», — уточнил он.

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Вагон, который посвятили России, оформлен в серо-синих тонах, его украсили орепеем — ромбом с зубцами по краям. Этот узор стал символом счастья, богатства и уверенности. В «китайском» вагоне можно наблюдать палитру красных оттенков. В его оформление легли древние китайские прямоугольные орнаменты.

В зеленом вагоне пассажиров ждет знакомство с модной индустрией ЮАР. Он декорирован африканским орнаментом, который стал популярным в последние годы на континенте. Вагон о культуре, традициях и моде Индии окрашен в нежно-голубые цвета, а на стенах нанесены мандалы — геометрические узоры. «Бразильский» вагон оформлен в малиновых цветах. Его стены транслируют информацию о знаменитых дизайнерах и модных показах Бразилии.

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