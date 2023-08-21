Москва 21 августа 2023, 11:20 Телемедицинский сервис открыли в ревматологических и нефрологических центрах Москвы Ракова: телемедицинский сервис создан в ревматологических и нефрологических центрах Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В ревматологических и нефрологических центрах заработал телемедицинский сервис. Это позволит врачам выписывать электронные рецепты на некоторые препараты во время телемедицинских консультаций, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Пациентам не нужно лишний раз посещать медицинские центры, а у врачей появилось дополнительное время на диагностику и лечение. Все дистанционно выписанные рецепты доступны пациенту в электронной медицинской карте», — уточнила она.

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По словам Раковой, чтобы получить дистанционную помощь пациентам с заканчивающимся сроком действия электронных рецептов, необходимо установить мобильное приложение «ЕМИАС. телемедицина». Через него врач свяжется с пациентом по видеозвонку. Логин и пароль для доступа к сервису пользователь получит в СМС-сообщении.

Заммэра добавила, что при невозможности использования приложения, специалист позвонит пациенту по телефону, указанному в меддокументах. Электронный рецепт врач сможет выписать не раньше чем за неделю до окончания срока действия предыдущего.

Посмотреть выписанные действующие рецепты можно в электронной медкарте на mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО», а также в информационном киоске в медорганизации.

Ранее Центр диагностики и телемедицины представил разработки на Московском урбанистическом форуме. Специалисты создали медицинские фантомы, успешно конкурирующие с зарубежными аналогами.