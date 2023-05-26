Москва 26 мая 2023, 10:50 Технопарк и торгово-развлекательный комплекс построят в Коммунарке Мэр Москвы Собянин: столичный район Коммунарка реорганизуют по спецпрограмме Сайт мэра и правительства Москвы

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В районе Коммунарка на месте промзон возведут технопарк и торгово-развлекательный комплекс. Участок, который застроят, расположен между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига, уточнил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Общая площадь участка — 3,47 гектара. Нежилые здания в сумме рассчитаны примерно на 19,5 квадратных метро. В их строительство инвесторы вложат два миллиона рублей», — рассказал он.

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Кроме того, в районе появятся 300 новых рабочих мест.

Реорганизация пройдет в рамках программы комплексного развития территорий. В Москве в ней участвуют 30 проектов общей площадью 406,4 гектара.

В планах — возвести более 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости и в результате создать порядка 93 тысяч рабочих мест.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что в Кузьминках по этой программе построят жилые дома. Здания возведут на Волгоградском проспекте. В них переселят горожан, которые стоят в очереди по реновации.