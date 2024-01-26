Москва 26 января 2024, 20:02 Свыше пяти тысяч участников реновации за год получили жилье на востоке Москвы Более пяти тысяч человек получили квартиры по реновации в ВАО Москвы в 2023 году Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Обладателями «реновационных» квартир в 2023 году стали примерно пять тысяч жителей Восточного округа Москвы. Всего с момента старта программы там получили квартиры свыше 16,6 тысячи человек, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Больше всего новоселов в 2023-м появилось в районах Измайлово, Восточное Измайлово и Гольяново», — отметил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

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Он уточнил, что в районе Измайлово собственниками новых квартир стали более двух тысяч человек, в Восточном Измайлове — 670 и в Гольянове — свыше 660. Также более тысячи жителей Метрогородка и Северного Измайлова оформили в собственность жилье по программе реновации. В конце 2023-го начали переселяться еще свыше 1,3 тысячи москвичей из трех районов на востоке мегаполиса.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что жители 137 ветхих домов переедут в 32 новостройки. Всего обладателями современных квартир станут почти 19,6 тысячи человек.

Он пояснил, что лидирует по переселению район Метрогородок на востоке Москвы. Первый этап реновации, запланированный до конца 2024 года в ВАО, уже выполнили на 52%.

В Москве до 2025 года планируют возвести примерно два миллиона квадратных метров недвижимости для участников программы реновации. Вторая волна мероприятия в ближайшие два-три года наберет обороты.