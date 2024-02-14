Москва 14 февраля 2024, 12:52 Свыше 300 тысяч умных фонарей установили на улицах в Москве Бирюков: около 53 тысяч умных фонарей появилось на улицах в Москве в 2023 году РИА «Новости»

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В 2023 году на улицах Москвы появилось около 53 тысяч умных фонарей. На сегодняшний день в столице функционирует почти 310 тысяч таких устройств, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

«В городе ведется планомерная работа по внедрению современных инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством», — подчеркнул заммэра.

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В фонарях установили специальные контролеры — компактные платы, которые отправляют сигналы в Центр управления сетями ОАО «ОЭК». Благодаря этому специалисты могут круглосуточно дистанционно управлять городским освещением. Если фонарь ломается, информация также мгновенно передается диспетчеру, и на место выезжает аварийная служба.

Использование таких устройств способствует сокращению расхода электроэнергии и гарантирует высокое качество уличного освещения в столице.

Москва стала почти в два раза «ярче» за 13 лет. С 2011 года в городе стало примерно в два раза больше светильников.