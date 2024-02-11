Москва 11 февраля 2024, 14:19 Москва стала почти в два раза «ярче» за 13 лет Собянин: с 2011 года на московских улицах стало почти вдвое больше светильников Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В Москве с 2011 года стало примерно в два раза больше светильников. В этом году мегаполис будет еще ярче благодаря установке дополнительного освещения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Новые опоры оснащаем только современными светодиодными лампами, которые экономят до 30% электроэнергии», — подчеркнул он.

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По словам мэра, за 13 лет в столице удалось установить 446 тысяч фонарей. В 2024-м дворы, детские и спортивные площадки оборудуют еще 15 тысячами светильников.

Москву также будут украшать до весны световые конструкции, которые установили в осенне-зимний период. В преддверии китайского Нового года улицы мегаполиса декорировали дополнительными художественными элементами. В частности, в Камергерском переулке «звездное небо» дополнили красными китайскими фонариками.