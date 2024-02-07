Москва 07 февраля 2024, 09:08 Собянин заявил о предпринимательском буме в Москве Собянин: число индивидуальных предпринимателей в Москве выросло на 11% за год Freepik

Читать 360tv в

Московское предпринимательство благополучно преодолело вызовы прошлых лет. Об итогах этого сектора экономики рассказал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

«Частный бизнес играет незаменимую роль в жизни Москвы. Кафе и магазины, бытовые услуги и такси, недвижимость и ремонт, наука и инновации», — подчеркнул он.

Реклама

На начало этого года в мегаполисе работало примерно 885 тысяч малых и средних компаний, включая 180 тысяч, созданных в 2023-м.

Глава города уточнил, что они принесли в бюджет около 977 миллиардов рублей налогов. В прошедшем году в реестре МСП на 2,3% стало больше юридических лиц — до 466 тысяч. Число индивидуальных предпринимателей возросло на 11% — до 418,1 тысячи ИП.

Бизнесмены на 7,2% больше трудоустроили сотрудников, чем в 2022-м. Самым массовым сектором ИП по-прежнему остается торговля, в ней занято более 132,8 тысячи человек или 31,8% предпринимателей. На втором месте разместились представители профессиональной, научной и технической деятельности. Замкнула тройку лидеров сфера недвижимости. В рейтинге также оказались такие отрасли, как транспорт, информация и связь.

Московские предприниматели также могут поучаствовать в городских торгах. В 2023 году столица реализовала на аукционах около 2,6 тысячи бизнес-объектов.