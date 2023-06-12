Москва 12 июня 2023, 10:53 Столичных пенсионеров пригласили на спортивный онлайн-марафон Центры московского долголетия открыли спортивный онлайн-марафон Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице стартовал спортивный онлайн-марафон для пожилых жителей. Участники из разных центров снимают физические упражнения на видеокамеру и отправляют друг другу ролик-эстафету в соцсетях. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В столице во время марафона, который проходит в онлайн-режиме, представители центров московского долголетия смогут рассказать о своих спортивных достижениях в Сети. Для москвичей старшего поколения организовали больше четырех тысяч клубов по увлечениям, и половина из них посвящена поддержанию здорового образа жизни.

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«Наши участники продолжают заниматься спортом дома и на даче, они присылают нам видео и делятся своими успехами», — уточнила глава сети центров московского долголетия Елена Громова.

Во время марафона активисту одного из центров московского долголетия необходимо выполнить любимое физическое упражнение, а затем передать эстафету участнику, но уже из другого центра. На кадрах видео нужно озвучить, от какого центра приняли эстафету и какому ее передали. Желательно, чтобы упражнения были разными.

Ролики разместят в соцсетях с хештегом #ЗОЖМАРАФОНЦМД. Для всех участников команда центров московского долголетия приготовила презенты на память.

Ранее старшее поколение пригласили поучаствовать в сводном хоре проекта «Московское долголетие».