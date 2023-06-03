Общество 03 июня 2023, 17:18 Старшее поколение пригласили поучаствовать в сводном хоре проекта «Московское долголетие» Пожилые москвичи смогут присоединиться к сводному хору проекта «Московское долголетие» Сайт мэра и правительства Москвы

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Возрастных жителей столицы пригласили на уроки вокалом сводного хора проекта «Московское долголетие». Этим летом репетиции состоятся в помещениях и на свежем воздухе. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на замглавы департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова.

Организаторы проекта «Московское долголетие» подготовили большую программу на летний сезон для жителей столицы старшего поколения. Пенсионеры смогут принять участие в спортивных и творческих занятиях, познавательных экскурсиях, а также в тренировках под открытым небом.

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Помимо этого, для старшего поколения москвичей, желающих развить дыхательную систему и свои вокальные данные, в проекте предусмотрены уроки по вокалу, а сводный хор готов принять в свои ряды всех любителей пения.

«В этом году хор даст большой концерт в честь Дня города, подготовка будет идти все лето», — рассказал Филиппов.

Занятия хора пройдут в июне на восьми площадках, три из них расположены в парках «Дубки», «Ангарские пруды» и «Кузьминки». В этом месяце у сводного хора проекта «Московское долголетие» состоится первый день рождения. За год хор успел дать четыре больших концерта на крупных площадках города, а также провести десять выступлений на разных московских фестивалях и сняться в мюзикле.

Состав хора насчитывает сейчас свыше 500 человек. Стать частью хора может каждый желающий независимо от уровня вокальных данных и опыта.

Ранее горожанам рассказали, что участники проекта «Московское долголетие» выступят на фестивале «Рыбная неделя».