Москва 04 июня 2023, 09:59 Столичная подземка получила тысячный вагон поезда нового поколения «Москва-2020» Мэр Собянин: в метро поступил 1000-й вагон самого современного поезда «Москва-2020» Сайт мэра и правительства Москвы

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Тысячный вагон новаторского поезда «Москва-2020» поступил в столичный метрополитен. Эта модель курсирует по Кольцевой линии и БКЛ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Вагон «Москва-2020» впервые запустили на линию три года назад. С тех пор ежемесячно метро пополняется новыми составами. С осени 2020-го их доля выросла на 12%. Примерно 300 вагонов этой модели планируют закупить до конца года.

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В качестве преимуществ этой серии можно выделить — мощные кондиционеры с системой обеззараживания воздуха, широкие двери и межвагонные переходы, большие информационные экраны и консольные дисплеи под потолком, а также подсветку салона и адаптивное освещение.

Производитель, прислушавшись к пожеланиям москвичей, усовершенствовал модель вагона. Теперь сиденья обтягивают прочной и немаркой тканью, у первых дверей головных вагонов устанавливают дополнительные поручни для маломобильных пассажиров.

Сейчас специалисты работают над модификацией поезда с улучшенными характеристиками, а также над разработкой принципиально нового состава, который может выйти на линии уже в 2026 году, отметил Собянин.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что шесть электродепо построят в Москве до 2029 года.