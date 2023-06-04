04 июня 2023, 09:59
Столичная подземка получила тысячный вагон поезда нового поколения «Москва-2020»
Мэр Собянин: в метро поступил 1000-й вагон самого современного поезда «Москва-2020»
Тысячный вагон новаторского поезда «Москва-2020» поступил в столичный метрополитен. Эта модель курсирует по Кольцевой линии и БКЛ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Вагон «Москва-2020» впервые запустили на линию три года назад. С тех пор ежемесячно метро пополняется новыми составами. С осени 2020-го их доля выросла на 12%. Примерно 300 вагонов этой модели планируют закупить до конца года.
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В качестве преимуществ этой серии можно выделить — мощные кондиционеры с системой обеззараживания воздуха, широкие двери и межвагонные переходы, большие информационные экраны и консольные дисплеи под потолком, а также подсветку салона и адаптивное освещение.
Производитель, прислушавшись к пожеланиям москвичей, усовершенствовал модель вагона. Теперь сиденья обтягивают прочной и немаркой тканью, у первых дверей головных вагонов устанавливают дополнительные поручни для маломобильных пассажиров.
Сейчас специалисты работают над модификацией поезда с улучшенными характеристиками, а также над разработкой принципиально нового состава, который может выйти на линии уже в 2026 году, отметил Собянин.
Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что шесть электродепо построят в Москве до 2029 года.
Метро
Сергей Собянин
Москва 2023
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