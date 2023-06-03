Москва 03 июня 2023, 20:00 Шесть электродепо возведут в Москве до 2029 года Заммэра Андрей Бочкарев: шесть электродепо построят в Москве до 2029 года Сайт мэра и правительства Москвы

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Для обслуживания уже существующих и будущих веток метро в ближайшие годы появятся шесть новых электродепо. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андря Бочкарева.

«В электродепо метро проходят подготовку и ремонт поезда, фактически это мини-заводы, способные производить сложнейшие технологические операции. Темпы развития метрополитена требуют увеличения количества депо — до 2029 года мы планируем построить еще шесть таких комплексов», — рассказал Бочкарев.

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Новые депо возведут, что обслуживать такие линии метро, как Замоскворецкая, Сокольническая и Большой кольцевой линий. Кроме того, под обеспечения новых комплексов попадут перспективные линии — Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой веток.

По словам заммэра, за последние 11 лет удалось построить и реконструировать 11 депо, благодаря которым в городе появилось примерно восемь тысяч рабочих мест.

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