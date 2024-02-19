Москва 19 февраля 2024, 19:52 Станцию МЦД-4 «Кутузовская» в Москве построят до середины лета Андрей Бочкарев: во втором квартале 2024 года достроят станцию «Кутузовская» МЦД Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Строительство станции «Кутузовская» на четвертом маршруте Московского центрального диаметра завершат во втором квартале 2024 года. Сейчас возводят надземный пешеходный переход для интеграции с одноименной станцией Филевской линии метро, сообщил информационный центр столичного правительства.

«В рамках строительства остановочного пункта „Кутузовская“ уже построены две пассажирские платформы и надземный пассажирский вестибюль», — уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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Он пояснил, что новые объекты позволят пассажирам с комфортом выходить на Кутузовский проспект.

По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, станцию возвели уже на 65%.

Специалисты смонтировали металлоконструкции над съездом с ТТК на Кутузовский проспект и приступили к монтажу кровли.

В Москве также откроют до 2030 года три ветки метро — Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Помимо этого, планируют возвести 48 станций рельсового каркаса.