Москва 19 февраля 2024, 17:28 Три новых ветки метро и почти 40 станций построят в Москве до 2030 года Мэр Москвы Собянин объявил о строительстве трех новых веток метро до 2030 года Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В ближайшие годы в Москве появятся еще три новых линии метрополитена и 39 станций. О планах развития транспортной системы до 2030 года сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам до 2030 года в Москве запустят Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки метро. Также откроют 48 станций рельсового каркаса: 39 новых станций метро и девять новых и реконструированных станций МЦД.

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Мэр уточнил, что рассматривается вопрос о включении в тарифную систему столичного транспорта 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги. В итоге билетная система коснется всех пригородных направлений. Благодаря этому пассажиры смогут выбирать удобный маршрут, не опираясь на его стоимость.

Собянин добавил, что к 2030-му тактовое движение поездов организуют на всем Центральном транспортном узле. Составы, которые связывают столицу с областными центрами и крупными городами Центральной России, будут курсировать в шесть раз чаще.

В течение шести лет в столице также заменят подвижной состав на новый, построят Московские городские вокзалы. В новых жилых кварталах повысят пешеходную доступность для создания быстрых маршрутов к станциям.