Москва 15 декабря 2023, 11:04 Стадион «Фили» в Москве модернизируют в спортивную арену Собянин: стадион «Фили» в Москве превратят в спортивную арену на 5 тыс. зрителей Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве стадион «Фили» модернизируют в спортивную арену, которая вместит в себе пять тысяч зрителей. Там будут проводить соревнования по гандболу и другим дисциплинам, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Строительство проведут за счет инвестора — он вложит порядка 10 миллиардов рублей. При этом специальный статус инвестиционного приоритетного проекта снизит для застройщика нагрузку по налогам», — подчеркнул он.

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На арене будут проводить соревнования по гандболу, игровым видам спорта и единоборствам, сборы и тренировки профессиональных команд, а также развлекательные мероприятия.

Ранее стало известно, что ледовую арену в составе спорткомплекса «Авангард» откроют в Домодедове в ближайшее время. Работы планируют завершить до конца года.