12 декабря 2023, 13:32
Ледовую арену в Домодедове откроют в 2023 году
Ледовую арену в составе спорткомплекса «Авангард» откроют в Домодедове в ближайшее время. Работы планируют завершить до конца года.
Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас на объекте проводят пусконаладку коммуникаций и оборудования.
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«В здании завершается сборка мебели и уборка помещений, ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования Здание готовится к вводу в эксплуатацию», — добавили в ведомстве.
В двухэтажном здании обустроили ледовую аренду с трибунами, помещения для команд, тренерские, тренажерный зад и другие посещения. Рядом разместили парковку, и места отдыха.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Город Домодедово
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