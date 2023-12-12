Подмосковье 12 декабря 2023, 13:32 Ледовую арену в Домодедове откроют в 2023 году Минстрой МО

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Ледовую арену в составе спорткомплекса «Авангард» откроют в Домодедове в ближайшее время. Работы планируют завершить до конца года.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас на объекте проводят пусконаладку коммуникаций и оборудования.

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«В здании завершается сборка мебели и уборка помещений, ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования Здание готовится к вводу в эксплуатацию», — добавили в ведомстве.

Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

В двухэтажном здании обустроили ледовую аренду с трибунами, помещения для команд, тренерские, тренажерный зад и другие посещения. Рядом разместили парковку, и места отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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