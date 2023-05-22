Москва 22 мая 2023, 15:29 Спортивный комплекс построят в Мещанском районе Москвы Заммэра Москвы Ефимов рассказал о строительстве спорткомплекса в Мещанском районе столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Мещанском районе столицы построят многофункциональный спортивный центр площадью 8,7 тысячи квадратных метров. Здание возведут на улице Сущевский вал в течение пяти лет, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В комплексе оборудуют крытые футбольные поля, универсальные залы и ледовую арену. Площадь всей земли, которую город отдал инвестору под строительство, составляет более трех гектаров», — рассказал он.

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Ефимов уточнил, что также специалисты благоустроят территорию вокруг объекта.

Строительство осуществит некоммерческая организация «Фонд развития и поддержки культуры и спорта». Ее деятельность направлена на оказание помощи молодым спортсменам и создание спортивной инфраструктуры для привлечения жителей столицы к занятиям физической культурой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала 2023 года в столице за пять месяцев построили семь спортивных объектов. Это составляет 50% от общего годового плана.

Комплексы появились в районе Аэропорт, Ясеневе, Митине, Ново-Переделкине, Новокосине, Бибиреве и «Лужниках».