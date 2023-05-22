22 мая 2023, 15:29
Спортивный комплекс построят в Мещанском районе Москвы
Заммэра Москвы Ефимов рассказал о строительстве спорткомплекса в Мещанском районе столицы
В Мещанском районе столицы построят многофункциональный спортивный центр площадью 8,7 тысячи квадратных метров. Здание возведут на улице Сущевский вал в течение пяти лет, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В комплексе оборудуют крытые футбольные поля, универсальные залы и ледовую арену. Площадь всей земли, которую город отдал инвестору под строительство, составляет более трех гектаров», — рассказал он.
Реклама
Ефимов уточнил, что также специалисты благоустроят территорию вокруг объекта.
Строительство осуществит некоммерческая организация «Фонд развития и поддержки культуры и спорта». Ее деятельность направлена на оказание помощи молодым спортсменам и создание спортивной инфраструктуры для привлечения жителей столицы к занятиям физической культурой.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала 2023 года в столице за пять месяцев построили семь спортивных объектов. Это составляет 50% от общего годового плана.
Комплексы появились в районе Аэропорт, Ясеневе, Митине, Ново-Переделкине, Новокосине, Бибиреве и «Лужниках».
Спортсмены
Строительство
Москва 2023
Реклама
Реклама