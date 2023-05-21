Москва 21 мая 2023, 15:34 Семь спортивных объектов возвели в Москве с начала года Мэр Собянин: с начала 2023 года в Москве построили семь спортивных объектов Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва выполнила годовой план по строительству на 50%, возведя за пять месяцев семь спортивных объектов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

С января этого года специалисты построили семь спортивных объектов. В частности, в Москве появились:

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Академия спорта «Динамо» в районе Аэропорт;

Ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках»;

Спортивно-оздоровительный комплекс с гостиницей «Спартак-Волейбол» в Ясеневе;

Многофункциональный комплекс в Митине;

ФОК в Ново-Переделкине;

ФОК с бассейном в Новокосине;

Новый корпус «МССУОР» № 4 имени Гомельского в районе Бибирево.

Корпус для тренировок учащихся спортсменов олимпийского резерва в Бибиреве стал одним из крупнейших среди построенных объектов. Спортивный комплекс оснастили бассейном площадью 25 на 16 метров, тренажерным и универсальными игровыми залами, раздевалками, тренерскими и инвентарными.

Три объекта построили на деньги из городского бюджета, четыре — на средства инвесторов. Общая площадь всех сооружений превысила 103 тысячи квадратных метров.

Ранее в Москве завершили реконструкцию исторического стадиона в Текстильщиках.