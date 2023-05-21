21 мая 2023, 15:34
Семь спортивных объектов возвели в Москве с начала года
Мэр Собянин: с начала 2023 года в Москве построили семь спортивных объектов
Москва выполнила годовой план по строительству на 50%, возведя за пять месяцев семь спортивных объектов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
С января этого года специалисты построили семь спортивных объектов. В частности, в Москве появились:
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- Академия спорта «Динамо» в районе Аэропорт;
- Ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках»;
- Спортивно-оздоровительный комплекс с гостиницей «Спартак-Волейбол» в Ясеневе;
- Многофункциональный комплекс в Митине;
- ФОК в Ново-Переделкине;
- ФОК с бассейном в Новокосине;
- Новый корпус «МССУОР» № 4 имени Гомельского в районе Бибирево.
Корпус для тренировок учащихся спортсменов олимпийского резерва в Бибиреве стал одним из крупнейших среди построенных объектов. Спортивный комплекс оснастили бассейном площадью 25 на 16 метров, тренажерным и универсальными игровыми залами, раздевалками, тренерскими и инвентарными.
Три объекта построили на деньги из городского бюджета, четыре — на средства инвесторов. Общая площадь всех сооружений превысила 103 тысячи квадратных метров.
Ранее в Москве завершили реконструкцию исторического стадиона в Текстильщиках.
Строительство
Сергей Собянин
Москва 2023
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