Москва 20 февраля 2024, 18:32 Сообщения о падении пассажира в VR-очках на пути в московском метро оказались фейком Дептранс Москвы опроверг сообщения о падении человека в VR-очках на пути в метро Maksim Konstantinov / Global Look Press

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В Сети появились сообщения о падении пассажира в очках виртуальной реальности на рельсы в московской подземке. В пресс-службе столичного дептранса опровергли эту информацию.

«В сторонних каналах появилась фейковая информация о том, что на Арбатско-Покровской линии пассажир упал на пути из-за использования очков виртуальной реальности», — сообщили в ведомстве.

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Представители дептранса призвали москвичей не верить подобным новостям в Сети, а проверять всю официальную оперативную информацию в официальных Telegram-каналах ведомства.

Помимо этого, в пресс-службе порекомендовали не пользоваться в метро устройствами, меняющими реальность и восприятие, а также не заступать за ограничительную линию у края платформы до полной остановки поезда и соблюдать другие правила поведения в подземке.

Не так давно компания Apple запустила продажу очков смешанной реальности. Пользователям больше не нужно отвлекаться на гаджеты, так как все изображения появляются у них перед глазами.