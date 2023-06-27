Москва 27 июня 2023, 16:27 Собянин заявил о скором запуске участка метро от «Селигерской» до «Физтеха» Мэр Москвы Собянин: в 2023 году запустят участок линии метро от «Селигерской» до «Физтеха» Сайт мэра и правительства Москвы

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Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро от «Селигерской» до «Физтеха» готов на 76%. В ближайшие месяцы его откроют для пассажиров, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, основные конструкции на трех станциях практически достроили. Сейчас рабочие устанавливают инженерные системы и занимаются архитектурной отделкой.

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Глава города добавил, что неподалеку от станции «Лианозово» начали строить новую станцию МЦД-1. Благодаря новому транспортному узлу у 30 тысячей жителей районов Лианозово, Восточное Дегунино и Дмитровский будет метро в пешей доступности.

Собянин отметил, что для создания удобной пересадки между метро, МЦД-1 и наземным транспортом действующую станцию МЦД-1 реконструируют и перенесут на 350 метров в сторону Подмосковья. Кроме того, началось строительство двух новых пассажирских платформ и двух подземных вестибюлей.

Ранее глава Дептранса Москвы Ликсутов сообщил, что обновление поездов на МЦД-4 завершат к 2025 году.