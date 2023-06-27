Москва 27 июня 2023, 13:59 Поезда на МЦД-4 полностью обновят Глава Дептранса Москвы Ликсутов: обновление поездов на МЦД-4 завершат к 2025 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Полностью обновить поезда на МЦД-4 планируется к 2025 году, сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, после запуска четвертого диаметра от Апрелевки до Железнодорожной составы будут ездить в смешанном режиме. Речь идет о диаметральных современных ЭП2Д, а также о бело-серых и красно-серых ЭД4М. Они будут курсировать по пригородным дальним маршрутам, а также заезжать в пределы диаметра для того, чтобы сократить интервалы движения в часы пик.

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Глава департамента добавил, что обновление подвижного состава на первых двух диаметрах прошло в первый год работы. Сейчас парк считается одним из самых молодых в Европе. Пассажирскими перевозками занимаются современные «Иволги» и поезда «Аэроэкспресса». В них есть все необходимое для удобства жителей столицы.

Ранее ЦППК рассказала о движении поездов на будущем МЦД-4.