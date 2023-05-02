Москва 02 мая 2023, 15:40 Собянин встретился с контрактниками в центрах «Авангард» и «Патриот» Мэр Собянин встретился с московскими контрактниками в центрах «Авангард» и «Патриот» Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с московскими контрактниками, которые размещены в центрах «Авангард» и «Патриот». Об этом он написал в своем блоге.

«Сегодня побывал в центрах „Авангард“ и „Патриот“, где размещаются московские контрактники. Ребята получают экипировку, проходят подготовку. Постарались создать для них хорошие условия. Пообщался с бойцами. Поздравил с наступающим Днем Победы», — отметил он.

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Записаться на контрактную службу можно в едином столичном пункте отбора. Он находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Пункт открыли 3 апреля — с тех пор его работу оценили различные знаменитости.

В их числе оказалась заслуженная артистка России Олеся Железняк. Она отметила, что работу в пункте отбора организовали удивительно и прекрасно,, а для желающих записаться на службу предусмотрели все, чтобы обеспечить комфортные условия. Там подготовили зону, где можно дождаться решения комиссии, а также столовую, в которой можно поесть, если ожидание занимает время.