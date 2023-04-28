Москва 28 апреля 2023, 16:41 «Все предусмотрено». Актриса из «Моей прекрасной няни» оценила работу столичного пункта отбора контрактников на службу Актриса Железняк посетила пункт отбора на службу по контракту в Москве РИА «Новости»

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Единый пункт отбора на контрактную служу в Москве посетила заслуженная артистка России Олеся Железняк. Она оценила организацию работы и условия, в которых добровольцы ожидают окончательное решение.

Она назвала организацию работы пункта удивительной и прекрасной, а также подчеркнула, что для добровольцев предусмотрели все. Для них подготовили зону, где можно с комфортом дождаться официального решения о пригодности к службе, а также столовую, где можно поесть. По словам актрисы, кормят там как детей в школах.

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Отдельно Железняк поблагодарила будущих военнослужащих.

«У меня перед всеми этими людьми, которые идут защищать нашу родину, нас, моих детей, огромное благоговение и благодарность, я преклоняюсь перед ними. Я желаю им здоровья, буду молиться за них в церкви, за наших войнов», — сказала артистка.