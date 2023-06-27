27 июня 2023, 17:05
Собянин включил пять бывших промзон в Москве в программу комплексного развития
Мэр Москвы Сергей Собянин включил пять бывших промзон в программу комплексного развития
Мэр Москвы Сергей Собянин включил пять бывших промзон в программу комплексного развития территорий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте нежилой застройки в районах «Выхино», «Донские улицы», «Медведково», «Соколиная Гора» и «Черемушки» появятся современные кварталы. Они будут частично или полностью предназначены для переселения жителей по программе реновации.
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Собянин оценил градостроительный потенциал участков более чем в полтора миллиона квадратных метров. Он уточнил, что из них более 880 тысяч «квадратов» используют для жилой, а около 620 тысяч — для общественно-деловой застройки.
У новостроек создадут необходимую инфраструктуру, включая детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, офисы, банки, кафе и магазины.
Мэр добавил, что после реализации проекта на территориях бывших промзон появится более 17 тысяч новых рабочих мест.
Также он напомнил о том, что в столице уже одобрили 40 проектов комплексного развития территорий общей площадью 495,6 гектара.
Ранее заммэра столицы Владимир Ефимов сообщил, что участок промзоны «Калибр» застроят недвижимостью по реновации.
Строительство
Сергей Собянин
Москва 2023
Реновация в Москве
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