Москва 27 июня 2023, 17:05 Собянин включил пять бывших промзон в Москве в программу комплексного развития Мэр Москвы Сергей Собянин включил пять бывших промзон в программу комплексного развития Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин включил пять бывших промзон в программу комплексного развития территорий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте нежилой застройки в районах «Выхино», «Донские улицы», «Медведково», «Соколиная Гора» и «Черемушки» появятся современные кварталы. Они будут частично или полностью предназначены для переселения жителей по программе реновации.

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Собянин оценил градостроительный потенциал участков более чем в полтора миллиона квадратных метров. Он уточнил, что из них более 880 тысяч «квадратов» используют для жилой, а около 620 тысяч — для общественно-деловой застройки.

У новостроек создадут необходимую инфраструктуру, включая детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, офисы, банки, кафе и магазины.

Мэр добавил, что после реализации проекта на территориях бывших промзон появится более 17 тысяч новых рабочих мест.

Также он напомнил о том, что в столице уже одобрили 40 проектов комплексного развития территорий общей площадью 495,6 гектара.

Ранее заммэра столицы Владимир Ефимов сообщил, что участок промзоны «Калибр» застроят недвижимостью по реновации.